Abschied ist ein leises Wort

Hilmar Thate war Schauspieler durch und durch: Sein erstes Engagement hatte er bereits 1949 in Cottbus, ab 1951 spielte er an wechselnden Häusern in Berlin - zuerst am Theater der Freundschaft, dann am Gorki-Theater, am Berliner Ensemble und schließlich am Deutschen Theater. Als er wie viele andere DDR-Künstler gegen die Ausweisung Wolf Biermanns protestierte, wurde er in seiner Arbeit als Schauspieler behindert, weswegen er die DDR schließlich verließ. Er spielte dann an den Staatlichen Schauspielbühnen in Westberlin, mit Ausflügen zum Kinofilm - so spielte er unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder, Dieter Wedel oder Volker Schlöndorff. 2001 erhielt Hilmar Thate den Grimme-Preis.