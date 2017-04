MDR KULTUR Porträt: Benito Bause

Er will Musiker sein. Er will schreiben. Er will in Kinofilmen spielen und auf der großen Theaterbühne stehen.

Für diese Ziele ist Benito Bause in den letzten Jahren intuitiv einer Strategie gefolgt, die er später als Grundsatz des Schauspiels kennenlernt:

"Es geht nicht ums Funktionieren, sondern ums Zulassen und Sein."