Cindy Hammer Naechste Generation

In ihren Stücken will Cindy den Zuschauer mit auf eine Reise nehmen. Im letzten Jahr entführte sie das Publikum mit "Clean Me" in die Science Fiction Welt. In einer Episode liegen zwei Personen am Boden und sprechen Kauderwelsch. "Alien Talk" nennt es die Company. "Das kann der Zuschauer auf ganz verschiedene Weise sehen: Er kann es komisch finden, und sich fragen, was das soll. Er kann das aber auch total witzig finden, weil es ihn an einen Film erinnert oder an die Art wie man als Baby gesprochen hat."



Foto: Stephan Böhlig