Crepes Sucette Naechste Generation

Erfurt, Altstadt. Die Band Crepes Sucette ist eingeladen, beim Krämerbrücken-Fest zu spielen, allerdings erst am Abend und dann auf einer richtigen Bühne. Vorher machen sie Straßenmusik. Selbstverständlich, sagen sie. Denn bei so gutem Wetter und so viel Publikum darf man die Gelegenheit nicht einfach vorüberziehen lassen.



Fast jede Woche stellen sich die beiden auf die Straße und verdienen sich so etwas dazu. Straßenmusik ist ihr Hobby, eines, dass sie mit viel Energie betreiben: Zwei Alben haben sie schon veröffentlicht, viermal sind sie durch Europa getourt.