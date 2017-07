Der schoenste Sommer meiner Kindheit

Einen Urlaubsplatz in und um Warnemünde zu bekommen, war in der DDR wie ein Fünfer im Tele-Lotto. Manon Straché und ihre Eltern hatten Glück fuhren neun Jahre lang an die Ostsee! Die Schauspielerin erinnert sich an unbeschwerte Zeiten, aber auch an eine unglückliche Begegnung am Strand...