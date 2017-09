Der Weimarer Zwiebelmarkt

Um auf dem Zwiebelmarkt in Weimar verkaufen zu dürfen, brauchten die Heldrunger Bauern zu DDR-Zeiten jedes Jahr eine neue Genehmigung und zwar von ganz oben. Oft wurde die erst in letzter Minute erteilt, erinnert sich Elfriede Pfau (Foto, r. mit ihrem Mann), die stolz darauf ist, dass ihre Familie den privaten landwirtschaftlichen Betrieb über die Zeiten rettete:



"Ja, ich kann mich noch erinnern, dass es damals eines Abends an der Tür klopfte. Ich machte auf und vor mir standen Männer mit schwarzen Hüten und langen Mänteln. Ich dachte Stasi! Mein Mann versteckte sich gleich im Haus. Aber erleichtert stellten wir dann fest, es waren Funktionäre aus Weimar, die in Berlin eine Genehmigung eingeholt hatten, dass aufgrund der Missernte in Erfurt, Heldrungen ein extra Kontingent liefern durfte und so haben wir damals den Zwiebelmarkt gerettet!"