Die Finkenfluesterer

"Was dem Jäger das Wild /

Was dem Maler das Bild /

Was dem Reichen des Goldes Klang/

Ist mir der Fink und sein Gesang."



In diesem Vers, den in Beneckenstein jeder kennt, ist gesagt, was die Finken damals für die bitterarmen und schwer arbeitenden Leute im Harz waren: Freude und Ablenkung von der Fron.



Noch heute schmückt der Vers einige der weißen Tücher, mit denen die Vogel-Bauer beim Finkenmanöver verhüllt sind.