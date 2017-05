Staffelsieger der Extraklasse

Kaum ein Treffer hat die Gemüter in dieser Saison so sehr erregt wie das Hand-Tor von Bédi Buval gegen Lok Leipzig.



Buval setzte Lok-Torwart Benjamin Kirsten unter Druck und lenkte den Ball regelwidrig ins Tor. Trotz aller Proteste wurde der Treffer gegeben. Der FCC gewann mit 2:1 und hatte am 31. Spieltag den ersten Matchball.



Doch hätten Schiedsrichter Christian Allwardt und sein Assistent beim Aufreger der Saison überhaupt anders entscheiden können?