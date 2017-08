Endlich wieder Handball!

Sie sind umkämpft - die Duelle zwischen den Magdeburgern und den Leipzigern. Ob im Testspiel oder im Punktspiel. Nur wer von Anfang an voll dabei ist, kann als Sieger von der Platte gehen.



Im DHB-Pokal sind sich beide Mannschaften aus dem Weg gegangen. In der Bundesliga sorgten der SCM und der SC DHfK für beste Unterhaltung.



Auf dem Papier ist der SCM in diesem Aufeinandertreffen die Nummer 1, auch für SC-DHfK-Aufsichtsratsmitglied Stefan Kretzschmar.