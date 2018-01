Heimatliebe Vietnam

Was ist Heimat? Hat der Begriff überhaupt noch eine Bedeutung in der immer globaler werdenden Welt? Wolfgang Stumph ist wieder auf Spurensuche nach Mitteldeutschen, die ihre Heimat verlassen haben. Die einen gehen, doch in den letzten Jahren kommen immer mehr wieder; ist das ein neuer Trend in die alte Heimat zurückzukehren? Er ist auf Spurensuche in Irland, Vietnam und in der Mitte von Deutschland.