Jana Reinhardt Naechste Generation

Das neue Spiel Behind Stars and under Hills steckt mitten in der Entwicklung. Im Rollenspiel nach Vorbild der 90er spielt man die Fuchsdame Livia Geiger auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Dabei begegnet man neuen Kulturen und Geheimnissen. Einen Prototyp kann man zu Testzwecken bereits spielen.