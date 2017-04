Johannes Goldbach Naechste Generation

"Ich hatte schon Freunde in der Grundschule, aber ich war lieber alleine. Und man hat ja wirklich keine Freizeit mehr, wenn man mit elf, zwölf Jahren bis 17:10 Uhr jeden Tag in der Schule ist. Dann hat man keine Zeit mehr, abends rauszugehen. Man hat auch keine Lust mehr, weil man dann einfach kaputt ist. Da freundet man sich lieber mit den Leuten in der Klasse an.

Das muss man sich so als große Familie hier vorstellen. Hier kennt jeder jeden. Hier vertraut jeder jedem. "