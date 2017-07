Julia Bosch Naechste Generation

Video ansehen

"Kill your Darlings" nennt Julia ihre schriftliche und praktische Arbeit – eigentlich die bewusste Trennung von geliebten Dingen. Tatsächlich hat sie sich genau dem Gegenteil, dem Sammeln von Dingen, gewidmet. Damit hat sie sich ein ganz persönliches Thema ausgesucht, denn Julia selbst ist von Objekten fasziniert. Bis heute hat sie einige Erinnerungsstücke ihrer Kindheit aufgehoben.



"Ich bin die erste, die wenn sie auf der Straße was sieht, was in der Sonne glänzt, sich bückt und erst dann nachdenkt. Ich habe ein kleines Elstergen, dem ich mit dieser Kollektion huldige."