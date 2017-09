Julia Zeulner Naechste Generation

Das gute Stück - Julia Zeulners Arbeitsplatz: Ein Epitaph - also ein Grabdenkmal - gebaut für Balthasar von Weissensee. Es zeigt den Leidensweg Jesu Christi, samt Kreuzigung und Grablegung. Jedoch ein wichtiger Teil der Geschichte fehlt: Die Auferstehung. Sie muss dem Epitaph irgendwann abhanden gekommen sein und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.



Seit gut sechs Wochen arbeitet Julia Zeulner an diesem Denkmal, hockt auch mal in vier Metern Höhe auf einem Gerüst davor. Schwindelfrei muss man bei dieser Arbeit schon sein, sagt sie. An Außenfassaden schaukele schon mal in 20 Metern Höhe.