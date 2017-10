Julie Martin du Theil Naechste Generation

"Das Vorsingen an der Oper Magdeburg war mein erstes Vorsingen überhaupt. Als mich meine Agentur anrief, um mir zu sagen, dass ich die Stelle bekommen hatte, dachte ich: 'Oh mein Gott, kann ich das überhaupt?' Auf einmal bist du professionell, fest engagiert, mit acht Rollen in einer Spielzeit! An der Hochschule hatte ich vorher nur Arien gesungen. Es ist eine viel größere Verantwortung."