Der Kulturpalast in Dresden

Am 5. Oktober 1969 wurde das "Haus der sozialistischen Kultur" dann feierlich eingeweiht. Rund 1.400 Personen gestalteten das Festprogramm. Für die damalige Zeit war der Bau einzigartig: Der Veranstaltungsraum war der größte seiner Art in der DDR und faszinierte nicht nur in seinen Dimensionen, sondern auch hinsichtlich der technischen Möglichkeiten.