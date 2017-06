Lennart Morgenstern Naechste Generation

Audio anhören

Das sommerliche Hofspektakel ist ein Highlight am Puppentheater Magdeburg. Dieses Jahr wird "Gott" von Woody Allen auf die Bühne gebracht. Dazu verwandelt sich der Hof in ein griechisches Amphitheater und nimmt den Zuschauer mit auf eine philosophische Reise.

Lennart spielt in der Inszenierung von Moritz Sostmann den Dichter Hepatitis.

Erleben kann man ihn vom 24. Juni bis 16. Juli auf dem Hof des Puppentheaters Magdeburg.