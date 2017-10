Luthers Reformationstag

Audio anhören

14 Uhr: Luther will seine Thesen zum Ablasshandel an seine kirchlichen Vorgesetzten verschicken und muss dazu noch Begleitschreiben verfassen. Im Brief an Erzbischof Albrecht von Mainz klagt er, dass es "in jener Instruktion für die Ablasskommissare, die unter eurem Namen ausgegangen ist, heißt - sicher ohne euer Wissen und eure Zustimmung - dass eine Reue nicht nötig sei ". Hier irrte Luther.