Manfred Krug wäre am 8. Februar 80 Jahre alt geworden und hätte diesen Tag mit einem neuen Album gefeiert. Zahlreiche seiner Songs aus den 1970er Jahren wollte er neu aufnehmen. Die Arrangements waren fertig.



Dann starb er unerwartet am 21. Oktober 2016. Freunde und Weggefährten erinnern sich in diesem Multimedia-Spezial an den großen Schauspieler und Sänger. Daran, wie er war, daran, wie er arbeitete, daran was sie gemeinsam mit ihm erlebt haben.



Damals war's - Legenden: Manfred Krug [klick]

(Die TV-Doku zum Nachschauen in der Mediathek)