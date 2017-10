Martin Luther in Sachsen

In Zwickau wirkte auch Thomas Müntzer. Auf Empfehlung Luthers trat er 1520 an beiden Zwickauer Stadtkirchen eine Predigerstelle an.



Sehr schnell eckte der eigenwillige Theologe an. Seine scharfe Kritik richtete sich nicht nur gegen die altgläubige Kirche, sondern auch gegen in seinen Augen zu moderate Reformer in Zwickau.



Nach nur einem Jahr hatte er den Konflikt in der Stadt dermaßen polarisiert, so dass er 1521 vom Zwickauer Rat seines Amtes enthoben wird und Zwickau verlässt.