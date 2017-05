Die Entwicklung der ersten Hallenser Pralinen reicht über 200 Jahre in die Vergangenheit. Der Name "Halloren" wird allerdings erst seit 1952 geführt und geht auf die silbernen Knöpfe der Salzsieder-Bruderschaft zurück. Die in Folie verpackten Pralinen erinnern daran.



Es brauchte nur Butter, Kakao, Milchpulver, Sirup und Sahnearoma: Fertig war die Halloren Kugel.