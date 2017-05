Orte der Arbeit II

Bereits 1829 wurde in Altenburg eine Wollspinnerei mit eigener Färberei gegründet. 1948 wurden die damaligen Besitzer enteignet und der Betrieb in die VEB Altenburger Wollspinnerei - kurz ALWO - umgewandelt.



Die ALWO war der einzige Hersteller von Wolle in der DDR. Insgesamt 2.200 Angestellte produzierten ca. 3.000 Tonnen Handstrickwolle.