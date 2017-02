Dresden, neu entdeckt

Susanne Handrick (25) ist Hobby-Imkerin und kümmert sich um 27 Bienenvölker – direkt am Kulturpalast, mitten in der Innenstadt. Ihr Ziel: Sie will das Thema Bienen in der Stadt präsenter machen. Bienenkörbe des Dresdner Imkervereins stehen aber nicht nur im Zentrum der Stadt, sondern auch am Plenarsaal des Landtags und im Neubaugebiet.