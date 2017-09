Das Sächsische Elbland

Seit 1999 ist Karl Friedrich Aust Winzer, produziert 25.000 Liter jährlich und bewirtschaftet 5 Hektar Rebflächen - viele in den schönsten Lagen von Radebeul. Besonders an den Steillagen ist das ein Knochenjob. Die Sanierung der Weinbergsmauern ist ihm ein wichtiges Anliegen. Nur so kann die Kulturlandschaft in und um Radebeul erhalten werden.



Mehr Informationen auf www.weingut-aust.de