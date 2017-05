Entdeckungen im Spreewald

Es ist eine der eigentümlichsten Landschaften Mitteleuropas. Ein riesiges Wasserlabyrinth, in dem sich die Spree in Hunderten Wasserläufen verliert. Die Flüsse tragen Namen wie Schlangengraben, Milanka oder Krummes Fließ und sie ziehen die Menschen bis heute magisch in ihren Bann. Touristen kommen, um die leckeren Gurken zu probieren und um die prächtigen Trachten der Wenden zu sehen.