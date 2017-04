Sagenhaft - Das Sächsische Burgenland

Wolfgang Köhler träumt davon, dass Schloss Hubertusburg einmal wieder in dem Glanz erstrahlt, in dem es einst erbaut wurde. Deshalb gründete er in den 1990er-Jahren den „Freundeskreis Schloss Hubertusburg“. Er kennt die Geschichten und die Geschichte der ehemaligen Jagdresidenz des sächsischen Kurfürsten und wenn man gemeinsam mit ihm durch die Hallen und Gänge des Schlosses streift, so lassen seine Geschichten erahnen, was das alte Gemäuer zu erzählen hat.