So schön ist Deutschland

Lassen Sie sich entführen, in eine Region mit dichten Wäldern und urwüchsigen Tälern, mit Burgen und Klöstern. Willkommen in der Eifel, dem grenzüberschreitenden Naturparadies in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.



Ganz typisch für die Eifel sind die Maare. Sie schimmern wie dunkle Augen aus der Winterlandschaft. Maar – das ist ein alter Begriff für Wasseroberfläche. Die Seen entstanden durch gewaltige Vulkaneruptionen vor über 20.000 Jahren. Nach dem Abkühlen füllte sich der Vulkantrichter mit Wasser.



Im Laacher-See, dem einzigen Kratersee Mitteleuropas, brodelt es noch heute. Zu Fuß und mit dem Auto, entlang der "Deutschen Vulkanstraße". Vom Rhein bis in die Hohe Eifel wird der Besucher entlang der ca. 280 km langen, geo-touristischen Straße gezielt zu den Highlights in die Welt der Vulkane geführt.



Die Eifel ist auch ein Landstrich mit Jahrhunderten alten Ritualen. Gemeinsam sammelt man an einem Sonntag, meist Ende Februar, Stroh, um es dann anzuzünden. Damit geht es ganz traditionell dem Winter an den Kragen. Wer es etwas beschaulicher mag, der besucht das Kurstädtchen Bad Münstereifel. Der mittelalterliche Kneipp-Kurort mit seiner nahezu vollständig erhaltenen Stadtmauer und ... Heino, mit seiner berühmten Torte.



Die Abtei Himmerod bei Großlittgen. Das Kloster ist eines der religiösen Zentren der Eifel. 13 Mönche leben hier. Und wenn auch Sie mal dem hektischen Alltag entfliehen möchten, können Sie sich in dieses Kloster begeben und zur Ruhe kommen. Mittelalterliches Stadtbild mit idyllischen Fachwerkhäusern und engen Gassen. Das ist Monschau. Auch im Winter ein beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel dieser Region.



In Hillesheim, geht es ausschließlich um Krimis. Stolz nennt sie sich "Deutschlands Krimihauptstadt", denn hier hat sich mit dem Eifel-Krimi-Wanderweg und dem Kriminalhaus ein touristisches Kleinod entwickelt.



In Letzterem wird all das präsentiert, was das Herz des Fans schneller schlagen lässt: Unter anderem sind 30.000 Kriminalbücher in einer beeindruckenden Bibliothek ausgestellt. Inmitten des antiken Mobiliars, zwischen all den Mordwaffen und Kerzenleuchtern kann man dann im Café "Sherlock" in aller Ruhe "Miss Marple's Tea-Time" genießen.