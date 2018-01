Georg Cantor - Der Entdecker der Unendlichkeit

Audio anhören

Die fehlende Anerkennung der Thesen Cantors zur Unendlichkeit enttäuschte ihn so stark, dass er sich vermehrt zur Religion und der Philosophie hingezogen fühlte. So stand er in regem Austausch mit kirchlichen Vertretern der Zeit und diskutierte seine metaphysischen Auffassungen. Diese verdeutlichte er skizzenhaft in folgender, mit Bleistift formulierten Notiz aus dem Jahr 1913:



"Metaphysik und Theologie haben, ich will es offen bekennen, meine Seele in solchem Grade ergriffen, daß ich verhältnißmäßig wenig Zeit für meine erste Flamme übrig habe."