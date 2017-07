Die 3. Liga ist zurück!

Für den Dino der Liga war Platz 14 ein tolles Ergebnis. Stark, wie Trainer Stefan Krämer die Mannschaft durch den Abstiegskampf gesteuert hat.



Diese Aufgabe steht auch in der neuen Saison. Selbst wenn die Fans in der Landeshauptstadt gern von Größerem träumen. Vielleicht wird dafür aber der Grundstein gelegt. Tobias Kraulich, Lion Lauberbach, Marius Wegmann - No-Names aus der U19 - schwemmen in den Kader. Es ist der richtige Weg.



Ist die Brieftasche leer, muss Kreativität her. Und so kommt Alexander Ludwig (spielte vor 14 Jahren für Hertha in der BL) aus Riesa in seine Heimat zurück.



Mein Tipp: Platz 14