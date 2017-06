Woran glaubt Deutschland SN

Woran glaubst du? Was ist dir heilig? Was gibt deinem Leben Sinn? Die Antworten auf diese Fragen zeigen, worauf ein Mensch im Leben vertraut, worauf er sich auch in Krisenzeiten verlässt – ganz gleich, ob er religiös ist, atheistisch lebt oder Sehnsucht nach Spiritualität verspürt...



ARD-Volontäre, Reporter und Moderatoren aus allen Landesrundfunkanstalten haben Menschen aus ganz Deutschland gefragt, woran sie glauben. Ihre Antworten sind in der Karte dort verortet, wo sie ihre Heimat haben. Entstanden ist ein facettenreiches Stimmungsbild, welches nicht den Anspruch erhebt, repräsentativ zu sein, aber das uns zeigt, woran Deutschland in diesem Frühjahr glaubt.



Glauben hat viele Gesichter.



Hier geht's zur Website der ARD-Themenwoche!