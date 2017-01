Holocaust-Gedenktag

All die Juden, die in den 1930er Jahren aus Österreich und Deutschland nach Israel kamen, wurden als übertrieben gründlich, korrekt - eben furchtbar deutsch bespöttelt. Sie und ihre Kinder gelten noch heute als die "Jeckes".



In Ramat Gan bei Tel Aviv steht das Altersheim "Pinchas Rosen". Es ist eines von den sogenannten Elternheimen, die in Israel extra für die Jeckes gebaut wurden. Viele der Bewohner waren in den Dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts vor den Nazis nach Palästina geflüchtet oder sind nach Ende des Zweiten Weltkriegs eingewandert.

Heute sind viele von ihnen die letzten Zeugen der Shoah.



Autor Marcus Weller hat sie besucht.