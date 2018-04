FCM steigt in die 2. Liga auf

Alter Schwede!

Kommende Aufsteiger zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie "dreckige" Dreier holen. So einer ist das 1:0 beim VfR Aalen am 10. Spieltag. Bis in die Schlussphase steht es in einer ausgeglichenen Partie 0:0, doch dann köpft Tobias Schwede noch das Goldene Tor.



Der gebürtige Bremer ist überhaupt einer der Garanten für den Magdeburger Aufstieg und überzeugt in seiner zweiten Saison an der Elbe auf ganzer Linie.