Bischofferode Gerüstet für den Export

1990, als Bischofferode in die Marktwirtschaft startet, liegt die Kaliproduktion in Ostdeutschland auf Platz 3, in Westdeutschland auf Platz 4 der Exportrangliste der Welt.



Das Bischofferöder Kalisalz ist von besonderer Qualität und das Werk hatte daher bereits vor dem Mauerfall treue Kunden in Westeuropa, vor allem in Skandinavien. Im Westen gibt es einen großen Konkurrenten – die BASF-Tochter Kali und Salz AG aus Kassel.