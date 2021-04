Corona - Trauer und Verlust

Philipp Sch. kannte jeden Stein in Naumburg, der Stadt, in der er Ende des Zweiten Weltkriegs gestrandet war. 1936 als drittes von vier Kindern in Debluvka in Galizien geboren, siedelte er zusammen mit der Familie 1940 in den Warthegau um und 1945 nach Naumburg an der Saale.

Philipp Sch. blieb in Naumburg, wurde Zimmermann und gründete eine Familie, erzählt seine Tochter Claudia B., die noch im Hochzeitsjahr ihrer Eltern das Licht der Welt erblickte. Sie hat ihren Vater als bescheidenen und fleißigen Mann kennengelernt, die Güte in Person.

"Er hatte das Glück, 1991 in den Vorruhestand zu treten und einen wundervollen langen Lebensabend mit seiner Frau zu erleben. Bis ins hohe Alter unterstützte er Freunde und Familienangehörige tatkräftig mit seinen langjährigen Erfahrungen beim Hausbau und Sanierung sowie Gartenarbeiten – er konnte nie nein sagen." Philipp Sch. war still, hat gerne in einer Ecke ein Buch gelesen, war Karl-May-Fan. Er war immer in Bewegung, Geschichte hat ihn sehr interessiert, alte Gemäuer: "Er kannte fast jeden Stein in Naumburg", erzählt seine Tochter – reisen aber mochte er nicht. Daher sei es auch schwer gefallen, engen Kontakt mit der Familie seiner Tochter in der Nürnberger Gegend zu halten.

Unter Quarantäne

Seine letzten Monate allerdings verbrachte er in einem Pflegeheim in Wendelstein bei Nürnberg. Sein Kopf wollte nicht mehr, er hatte ebenso wie seine Frau eine Demenz entwickelt, beide waren vollstationär besser aufgehoben, daher holte Claudia B. das Paar zu sich nach Bayern. Die Nähe 2020 genoss sie sehr. Trotz aller Corona-Einschränkungen. Dann, Ende 2020, ging alles sehr schnell. "Anfang Dezember wurde das Pflegeheim unter Quarantäne gestellt und an Heiligabend erhielt ich die Hiobsbotschaft, dass beide Eltern infiziert sind. Von da an ging es schnell. Ich weiß, dass sein Lebenswille nicht mehr stark war. Am 8. Januar erfuhr ich spätabends, dass mein Vater im Schlaf verstorben ist, zwei Tage vor dem 62. Hochzeitstag."

Einen Trost hat Claudia B.. Ihrem Vater blieb ein langes und schweres Krankenlager erspart. Und: Er konnte bis zur letzten Minute bei seiner Ehefrau sein. Philipp Sch., starb im Alter von 84 Jahren am 8. Januar 2021.

Für den Lebensabend hatten wir jedoch ganz andere Vorstellungen. Eine unbeschwerte gemeinsame – ganz normale – Zeit im Kreis der Familie.