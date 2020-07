Olaf Peschke hat sich um Ski-Urlaub angesteckt

Lars' Freund Olaf Peschke, mit dem er Urlaub im Zillertal gemacht hatte, hat es schwerer erwischt.



Der 59-jährige Software-Entwickler aus Berlin erholt sich in diesen Tagen in einem Dorf nahe der polnischen Grenze. Die Netzabdeckung dort ist schlecht. Nach mehreren Versuchen zeichnen wir unser Gespräch am Telefon auf. Und Olaf Peschke erinnert sich.



"Meine Frau hatte noch am Rückreisetag die ersten Symptome. Bei mir traten die erst ein kleines bisschen später auf."



Beide meiden sofort Kontakt mit anderen, wollen sich schnell testen lassen.



"Also ich habe – glaube ich – diese zentrale Hotline in Berlin an dem Wochenende, an dem Sonntag versucht, 200 Mal anzurufen. Keine Chance. Ärztlicher Bereitschaftsdienst – keine Chance. Gesundheitsamt – Null. Ich glaube, da war erst Normalbetrieb in den Wochen danach."



Beim Hausarzt am nächsten Tag werden sie schon von der Schwester abgewiesen und zum Gesundheitsamt geschickt.



"Wobei nur ich getestet wurde, meine Frau nicht. Man musste sich entscheiden, zu dem Zeitpunkt noch, also so ein Pärchen, das wurde wie ein Fall behandelt."



Während seine Frau die Krankheit wie einen grippalen Infekt mit starkem Husten erlebt, bekommt Olaf erst nach drei Tagen Fieber.



"Und das ging dann rapide nach oben. Und dann kam wirklich erst nach acht Tagen die Atemnot dazu. Also die Atemfrequenz war unnatürlich hoch."



Zeit, einen Arzt zu rufen, beschließen Olaf und seine Frau. Sie wählen gleich den Notdienst 112. Er kommt sofort auf eine Intensivstation, liegt im Zimmer mit zwei weiteren Covid-19-Patienten. Es ist das erste Mal, dass Olaf im Krankenhaus liegt. Vorerkrankungen bringt er nicht mit – er hat zwar ganz leichtes Asthma, ist aber gut eingestellt, sportlich aktiv. Nun Intensivstation. Olafs Zustand verschlimmert sich.



"Also Intensivstation ist Stress. Ist Stress pur. Pausenlos klingelte, summte, surrte irgendwas. Irgendwelche Apparaturen meinten, jetzt ist was alle oder man muss was Neues bekommen."



Olaf wird stundenweise beatmet. Was so wichtig für den Sauerstoffgehalt im Körper ist, strengt ihn gleichzeitig sehr an, weil er wie gegen einen Widerstand anatmen muss.



"Glücklicherweise gingen künstliches Koma und Intubation an mir vorbei. Es stand zwei, drei Tage so auf der Schwelle, dass man das machen müsste, aber ich habe mich darüber hinweg gerettet. Also der Körper hat gut gekämpft."



Sechs Tage dauert es, bis das Fieber zurückgeht und sich die Atmung verbessert.



"Ich hatte am Anfang ganz heftig Angst, die ersten Tage. Wie das Ganze so ausgehen wird. Was wirklich sehr gut war, war die Betreuung. Das Personal hat sich wunderprächtig gekümmert. Der Kontakt zu meiner Frau war immer da. Dank der Mobilfunktechnik hat man natürlich das Telefon am Bett und kann es auch zu allen Tages- und Nachtzeiten benutzen. Aber sonst, mental war die Sache schon heftig. Denn solche Dinge zu sehen, wie wenn im Nachbarbett jemand stirbt – das kommt immer wieder hoch, das sind Bilder, die man nicht so schnell wieder loswird."



Traumatisch sei die Erfahrung auch für seine Frau gewesen, erzählt Olaf. Das Gefühl ausgeliefert zu sein, keinen direkten Zugang zu ihm zu haben.



"Mit den ungewissen Aussagen zu leben, die die Ärzte zu dem Zeitpunkt, gerade in den ersten Tagen machen konnten, ich glaube, das war super schwer."



Von der Intensiv- wird Olaf für weitere 10 Tage auf eine isolierte Normalstation verlegt. Ende März kann er das Krankenhaus verlassen – und gilt immer noch als corona-positiv. Er muss zunächst für zwei Wochen nach Hause in Quarantäne. Danach tritt er eine Reha an der Ostsee in Heiligendamm an.



"Einmal um Kraft und Ausdauer wieder aufzubauen, denn das war deutlich reduziert. Als ich aus dem Krankenhaus kam, bin ich am Arm von einem Pfleger gelaufen, das hätte ich vorher nie für möglich gehalten, dass man innerhalb von ein paar Tagen so stark abbauen kann. Also die Physis. Und dann natürlich die Lunge. Also die Lungenfunktionalität und Atemmuskulatur wieder zu verbessern."



10 Kilo nimmt Olaf Peschke in der Zeit ab. Die Kraft ist fast vollständig weg. Nach ein paar Schritten muss er sich hinsetzen.



"Am deutlichsten hat man es gemerkt wenn ich Treppe steigen wollte. Fünf Treppenstufen, und ich habe dagestanden und geschnauft. Dieser Verlust an physischer Leistungsfähigkeit, der war enorm. Aber die kommt auch schnell wieder zurück."



Kraft- und Ausdauertraining, Atemübungen und vor allem viel Ruhe sind angezeigt. Die findet Olaf bei Spaziergängen am fast menschenleeren Strand – Touristen gibt es in diesem April an der Ostsee nicht. Ob die anderen Spaziergänger auch ehemalige Covid-19-Patienten sind, weiß Olaf nicht.



"Zu dem Zeitpunkt, als ich mich dort aufhielt, war es so, dass es keine gemeinsamen Therapiesitzungen der Corona-Betroffenen gab. Wir hätten uns das gewünscht, das wurde auch nachgefragt, aber es hieß, man möchte nicht eine Stigmatisierung der Corona-Erkrankten. Also man war sehr unsicher im Umgang."



Olaf ist auch heute noch daran interessiert zu erfahren, wie es anderen Betroffenen ergangen ist, auch nach der akuten Phase der Krankheit.



"Dafür kriegt man ja relativ wenige gesicherte Aussagen. Außer, dass es immer heißt, es ist alles reversibel. Die Schädigung in der Lunge. Das kann ich auch bestätigen, es entwickelt sich positiv, immer noch. Also es soll angeblich nichts zurückbleiben. Aber auch um zu erfahren, entwickelt es sich bei anderen ähnlich, geht es genau so langsam voran."



Auch Olafs Frau sucht noch nach einer Therapiegruppe. Das Gefühl, dass der Partner möglicherweise sterben wird, hat sie belastet. Doch es sei schwierig, als Angehörige Unterstützung zu finden.



"Ich kann wirklich nur sagen: Toi, toi, toi, dass wir so ein Klasse-Gesundheitssystem haben, das war super vorbereitet. Es war eine super Betreuung, die ich erlebt habe – großen Dank in diese Richtung. Ich bin auch sehr dünnhäutig an den Stellen, wenn jetzt im Nachgang, weil es nicht ganz so schlimm geworden ist, die Einschränkungen so massiv diskutiert werden. Weil ich weiß und gesehen habe, dass es sehr schlimm sein kann."