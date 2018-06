NSU-Prozess und die anderen neun Ermittlungsverfahren

André K.

Geboren 1975



Direktkontakt zu Zschäpe, Böhnhardt und Mundlos durch die gemeinsame Arbeit in der "Kameradschaft Jena" und dem "Thüringer Heimatschutz". Wie lange der Kontakt nach dem Abtauchen des NSU-Trios im Januar 1998 bestand, ist unklar.



Sein Mobiltelefon war am 04.11.2011 in der Funkzelle in Eisenach eingeloggt. Dies war der Tag, an dem sich Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt im Wohnmobil in Eisenach das Leben nahmen und Beate Zschäpe die gemeinsame Wohnung in der Frühlingsstraße in Zwickau in die Luft jagte.



Im Abschlussbericht des NSU-Bundestagsuntersuchungsausschuss (18.Wahlperiode) heißt es dazu:



"André K. habe Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in der Abtauchphase logistisch und finanziell unterstützt. Eine Registrierung seines Handys in einer im Bereich Stregda/Eisenach gelegenen Funkzelle am 4. November 2011 lege den Verdachte nahe, dass er bis zu diesem Tag in engem Kontakt mit Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe stand, Böhnhardt und Mundlos nach Eisenach begleitet und dort unterstützt habe und Zschäpe überdies von den Geschehnissen in Eisenach berichtet habe."



Andre K. macht für sich geltend, dass er am 4. November 2011 gemeinsam mit seinem Vater auf dem Weg von einem Gebrauchtwagenkauf kam, als sich sein Funktelefon in die Funkzelle in Eisenach einloggte. Die Umstände des Autokaufs etc. konnte er nachweisen.