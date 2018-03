depechemode

Das legendäre DDR-Konzert von Depeche Mode Der 7. März 1988 in Ost-Berlin

In den 1980er Jahren hat Depeche Mode im gesamten Ostblock eine riesige Fangemeinde - ganz besonders in Ostdeutschland. Doch ein Konzert der englischen Synthie-Popper in Ost-Berlin? Im Jahr 1988 ist das für die vielen tausend Fans in der DDR unglaublich.



Aber es ist wahr.



Die DDR-Führung spürt zu dieser Zeit einen wachsenden Unmut bei der Jugend im Land und nickt eine geniale Idee ab: Ein Konzert der britischen Synthie-Popper getarnt als Geburtstagsfeier der FDJ.



Am 7. März 1988 - genau vor dreißig Jahren - geben die Musiker aus Basildon ihr erstes und einziges Konzert in der DDR.