Die laute Republik - Deutschland und der Lärm

Die Daten der Lärmkartierung erhält man im Übrigen nicht durch Messungen, sondern Berechnungen. Beispiel für die Berechnung der Schallpegel durch den Straßenverkehr:



Eine wichtige Datengrundlage ist die Verkehrswegezählung von 2015. Die zeigt, wie viele Autos durchschnittlich am Tag eine Straße passieren. Dann werden durchschnittliche Geschwindigkeiten angenommen, um daraus die üblichen Schallpegel zu entnehmen. Bei 50 km/h erreicht ein durchschnittlicher Pkw Schallpegel von ca. 70 Dezibel.



Hinzu kommen noch angenommene Straßenzustände (schlechter Straßenzustand: höherer Schallpegel) und ein prozentualer Anteil an Lkw am Gesamtverkehr (ein Lkw ist in etwa so laut wie 23 Pkw).



Nun wird ein Punkt vier Meter über der Straße und in 25 Meter Entfernung als mittlerer Aufprallort des Schalls angenommen (ein Berechnungsverfahren, um Häuserfassaden und in den Häusern lebende Menschen einzubeziehen).



Für Nachtstunden kommt noch ein Aufschlag an Schall dazu, da Menschen nachts sensibler auf Geräusche reagieren. Und um es richtig kompliziert zu machen, wird auch die in engen Häuserschluchten übliche Mehrfachreflexion des Schalls eingepreist.



Aus Einwohnerstatistiken werden die Bewohner der Häuser an lauten Straßen einbezogen, um so die Belastetenzahlen zu erhalten.



Am Ende erhält man eine mathematische Formel mit verschiedenen Variablen.



Soweit eine grob vereinfachte Darstellung eines überaus komplexen Verfahrens, um Lärmbetroffene zu ermitteln.