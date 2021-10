Mitteldeutschlands klügste Köpfe.

Was ist da passiert, wer hat diese Frau ermordet?

Wenn's ganz kompliziert wird und die Polizei nicht weiter weiß, dann ruft die Polizei nicht in London an oder in New York, München oder Berlin, sondern ganz oft und immer häufiger in Mittweida - bei Dirk Labudde.

So wie nach dem Einbruch ins Bode-Museum in Berlin, bei dem die Big Maple Leaf Goldmünze gestohlen wurde oder nach einem Mord im Leipziger Rockermilieu oder nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden.





Übernehmen Sie Prof. Dr. Dirk Labudde!