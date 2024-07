Auch zwölf Kilometer vom Energiepark Witznitz entfernt drehte sich früher alles um die Braunkohle. 2006 wurden in Thierbach/Borna die Kühltürme eines alten Kraftwerkes gesprengt. Jetzt will dort das Unternehmen HH2E grünen Wasserstoff produzieren. Noch vor 2030 soll dieser an industrielle Großverbraucher in der chemischen Industrie und an kommerzielle Betreiber von Luft- und Bodentransportmitteln geliefert werden. Ein weiteres Beispiel, das vor Augen führt, wie die Energiewende in der Region ablaufen soll.