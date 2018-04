Essen der Zukunft

Das Fleisch der Zukunft Proteine, bitte! Von Insekten, Soja und Stammzellen

Sind wir bereit, weniger Fleisch zu essen, wenn dadurch mehr Menschen auf der Welt satt werden?



Die globale Fleischproduktion hat sich in in den letzten 50 Jahren mehr als verdreifacht. Bis 2050 wird sie noch einmal um 85 Prozent wachsen, erwartet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).



Der Deutsche isst im Schnitt 59 Kilo Fleisch im Jahr – zu viel, wenn man etwa die Deutsche Gesellschaft für Ernährung fragt.



Doch nicht nur für die Gesundheit hat unser Fleischkonsum bedenkliche Ausmaße angenommen. Auch die negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen der industriellen Fleischproduktion sind wissenschaftlich gut belegt.



Die Fleischproduktion belastet zum Beispiel das Klima. Die Produktion von einem Kilo Rindfleisch verursacht laut Umweltbundesamt zwischen sieben und 28 Kilo Treibhausgasemissionen – Obst oder Gemüse dagegen liegen bei weniger als einem Kilo.



Zudem wird für kein anderes Konsumgut der Welt so viel Land benötigt wie für die Herstellung von Fleisch. So werden 2050 für die Ernährung jedes Erdenbürgers etwa 1.400m² Landfläche zur Verfügung stehen. Jeder Deutsche beansprucht aber schon jetzt 1.800m². 40 Prozent davon um Tiere zu ernähren, die wir dann essen.



In Deutschland werden laut WWF (World Wildlife Fund) etwa 60 Prozent des genutzten Getreides als Tierfutter eingesetzt. Denn um Kilo Rindfleisch zu züchten, brauchen wir fast 2,6 Kilo Getreide. Lediglich ein Fünftel des Getreides in Deutschland dient direkt der menschlichen Ernährung. Israelische Forscher errechneten kürzlich in einer Analyse sogar: Die Fleischproduktion vergeudet bis zu 96 Prozent der pflanzlichen Nährstoffe.



Wegen all dem steht Fleisch in direktem Zusammenhang zu den wichtigsten globalen Entwicklungszielen: die Abschaffung von absoluter Armut und Hunger, eine bessere Gesundheitsversorgung, der Schutz der Meere, die nachhaltige Nutzung der Böden, aber auch die Einhaltung der vereinbarten Ziele für den Klimaschutz und die Biodiversität. Sie sind, essen wir weiter so viel Fleisch, nicht zu erreichen – sagen die Vereinten Nationen.



Alternativen sind also dringend gesucht. Und die Forscher sind auch schon dran.