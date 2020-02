Als sich die erste Welle britischer Bomber am 13. Februar gegen 22:00 Uhr aus Nord-Westen kommend der sächsischen Kulturstadt nähert, sitzt Hitler schon seit Wochen im bombensicheren Führerbunker. Die Dresdner dagegen müssen in ihren Kellern Schutz suchen. Ihre Stadt liegt "nackt" da, ohne Mittel sich zu verteidigen, sagt der britische Historiker Frederick Taylor.



In der Nacht zum 14. Februar kommt gegen 1 Uhr die zweite riesige Bomberflotte und braucht keine Orientierungshilfen mehr. Der Cocktail aus Spreng- und Brandbomben hat seine Wirkung getan. Die lodernde Stadt ist bereits aus über 80 Kilometer Entfernung zu erkennen. Perfekt für den Angriff, "the Raid that went horribly right."