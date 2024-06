Platzt der Traum vom Seenparadies?

Eine Ebene voll gefluteter Tagebau-Restlöcher: Seen, die aus der Luft betrachtet wie Perlen glänzen, die im Sommer zum kühlen Bad einladen, Touristen anlocken und Natur bieten – an Orten, die zuvor vom Braunkohlebergbau verwüstet wurden: Diese Vision haben die Menschen in der Leipziger Tieflandsbucht lange gehegt; und es gab kaum Zweifel daran, dass auch der letzte ehemalige Tagebau schließlich mit Wasser gefüllt wird.

So soll im Tagebau Vereinigtes Schleenhain der Pereser See entstehen. Mit mehr als zwölf Quadratkilometern würde es der größte See in der Region. Vier weitere sind im Umfeld geplant.

Inzwischen aber stellt sich die Frage, ob die Seen wie geplant geflutet werden können. Denn mit dem Ende des Kohleabbaus wird es in den Flüssen der Region auch kein "Sümpfungswasser" mehr geben, das in den Tagebauen abgepumpt wird. Es wurde bislang auch zum Fluten der Restlöcher genutzt. Es wird an vielen Stellen fehlen: zum Fluten der Seen, in den Flüssen und in den Leitungen im wachsenden Großraum Leipzig.