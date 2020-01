In der Hohen Tatra sind die Goralen zuhause, ein Bergvolk. Góra heißt "der Berg". Die Goralen tragen den Namen selbstbewusst, denn an den Tatrabergen wurden sie sesshaft, rangen dem Boden, den Bächen und dem Wald ab, was sie zum Leben brauchten. Dabei half ihnen ein tiefes Gottvertrauen – man spürt es heute noch. Goralische Traditionen – ihre Trachten und ihre Musik sind allgegenwärtig.