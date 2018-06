Sagenhaft Mecklenburgische Ostseeküste

Ein Fischer vom alten Schlag

Roland Scheller aus Rerik, Sohn eines Fischers, wollte schon immer raus auf die See. Noch in der DDR begann er mit der Fischwirtausbildung und übernahm im vereinten Deutschland die Geschäfte vom Vater. Nun führt er in dritter Generation den kleinen Familienbetrieb. Er verrät Axel Bulthaupt, welcher Fisch der absolute Favorit bei den Touristen ist.

