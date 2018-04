Sagenhaft - Rhön

Schon gewußt? Das Rhönrad wurde tatsächlich in der Rhön erfunden, genauer gesagt in Schönau an der Brend. Dort steht Trainerin Anita Wagner zweimal pro Woche in der kleinen Turnhalle, rollt die großen Räder in Position, hält die Turnerinnen, gibt Anweisungen. Und sie lacht herzhaft, wenn jemand meint, so ein bisschen "am Rad drehen" sei doch nicht anstrengend…