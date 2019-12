Das Jahr beginnt für die Crew der SEA WATCH 3 am 19. Januar mit der Rettung von 47 Menschen.



Am 30. Januar, nach 11 Tagen auf See, erklären fünf Länder, dass sie zur Aufnahme der Geflüchteten bereit sind. Das Boot darf anschließend in einem italienischen Hafen anlegen.



Im April gibt es durch neu verordnete Sicherheitsvorschriften wieder Probleme für das Schiff, doch die Auflagen können bis zum 15. August ausgesetzt werden. Am 11. Mai startet die SEA WATCH 3 erneut und rettet 65 Menschen. Erst am 19. Mai kann es in den Hafen von Lampedusa einfahren. Auch diesmal droht dem Kapitän Arturo Centore ein Verfahren.



Am 12. Juni wurden 53 Menschen durch der SEA WATCH 3 gerettet. Erneut wird ihnen die Einfahrt in einen sicheren Hafen verwehrt. Carola Rackete fährt am 29. Juni trotzdem ein. Das Schiff wird beschlagnahmt.