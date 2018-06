Stadtseegeschichten

Platte nach Plan?

1971 wurde der Grundstein für das Plattenbauviertel Stendal-Stadtsee gelegt. Das Viertel war Wohnort für Arbeiter, die ein Kernkraftwerk in der Nähe von Stendal erbauen sollten. In kurzer Zeit wurde viel Wohnraum benötigt. Plattenbauten zu bauen war günstig und ging schnell.



Stadtsee bot den Bewohnern viel: Schulen, Kindergärten, eine Kaufhalle, eine Post und sogar eine eigene Bahnanbindung direkt zur Baustelle des Kernkraftwerkes. Eine Stadt in der Stadt.



Insgesamt wurden in 15 Jahren fast 10.000 Wohnungen gebaut.