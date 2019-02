Angus & Julia Stone Zwei Australier singen Udo

Die Geschwister Angus und Julia Stone kommen aus Newport in Australien. Viel weiter entfernt von Hamburg hätten sie nicht aufwachsen können. Doch auf ihren Konzerten singen sie ein Lied von Udo Lindenberg: "Durch die schweren Zeiten".



Als Udo Lindenberg davon hörte, war für ihn klar: Das Duo aus Down Under muss Teil seines Unplugged-Konzerts sein. Herausgekommen ist einer der schönsten Songs aus dem Konzert.