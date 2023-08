Einige energiehungrige Mittelständler in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnten grünen Wasserstoff sofort einsetzen, wenn es ihn schon ausreichend gäbe. Darunter auch die Firma Steinzeug-Keramo in Bad Schmiedeberg.

Die Steinzeug-Keramo GmbH in Bad Schmiedeberg braucht viel Energie. Sie stellt Abwasserrohre aus Ton her. Vier Millionen Euro hat das Unternehmen laut Werksleiter Rainer Rohde in die Hand genommen, um zwei der drei Produktionslinien sparsamer zu machen. In der Produktion braucht das Unternehmen einen Energieträger, der für Temperaturen bis 1.130 Grad Celsius sorgen kann. Steinzeug-Keramo könnte in beiden umgebauten Anlagen "jetzt auch schon Wasserstoff einsetzen – wenn er denn da wäre", sagt Werksleiter Rainer Rohde: